Alessandro Mazoni tra i convocati al Torneo delle Regioni

Per il giocatore bonnanarese della Polisportiva Bonorva si tratta della terza convocazione consecutiva

Di: Antonio Caria

Ancora soddisfazioni per i giocatori bonnanaresi che militano nelle squadre di calcio isolane. Dopo Emanuele Fois, vincitore con il suo Tonara della Coppa Italia di Eccellenza, ecco un’altra buona notizia: Alessandro Mazoni, giocatore della Polisportiva Bonorva, è stato convocato per la cinquantasettesima edizione del “Torneo delle Regioni”, che si terrà in Abruzzo dal 24 al 31 marzo.

Per Mazoni sarà la terza partecipazione consecutiva a questo importante torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Per il portacolori biancorosso una grande occasione per mettere in campo le sue grandi capacità atletiche e per dare il suo contributo alla rappresentativa Sardegna. Assieme a lui, prenderanno parte al “Torneo delle Regioni” altri 1500 atleti delle 75 rappresentative (Juniores, Allievi, Giovanissimi e femminili) di tutte le regioni d’Italia e dei comitati autonomi di Trento e Bolzano.

Mazoni è uno degli intoccabili della Polisportiva Bonorva allenata da Massimiliano Nieddu. Motivazione e serietà negli allenamenti si traducono, ogni domenica, in buone prestazioni sul campo. Questa terza convocazione premia le ottime credenzialità di questo ragazzo

Tramite la loro pagina Facebook, la società della Presidentessa Angela Pintore si è voluta congratulare con Alessandro Mazoni, rimarcando come questo sia «un risultato meritato da un ragazzo esemplare per talento e passione per il calcio, che inorgoglisce la società, la comunità sportiva e tutto il territorio».