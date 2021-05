City campione d'Inghilterra, festa scudetto a base di Ichnusa?

Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola, alticcio, canta e si diverte con staff e giocatori. Sullo sfondo una bottiglietta di Ichnusa?

Di: Redazione Sardegna Live

Il Manchester City ha vinto la Premier League per la sesta volta nella sua storia, il terzo scudetto della gestione Guardiola. Ed è proprio un video dei festeggiamenti con il tecnico spagnolo protagonista ad aver attirato l'attenzione di numerosi utenti sardi.

L'allenatore, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, un po' alticcio e visibilmente emozionato, fuma il sigaro e canta a squarciagola il brano Don't look back in anger degli Oasis in compagnia di un membro dello staff mentre tutto intorno i giocatori festeggiano.

Sullo sfondo una serie di bottigliette di birra e fra queste, diverse, sembrano proprio avere l'etichetta dell'Ichnusa. La birra di Assemini avrebbe dunque bagnato e inebriato la festa dei campioni d'Inghilterra, e chissà che non porti fortuna in attesa del 29 maggio, quando questi sfideranno il Chelsea in finale di Champions League.