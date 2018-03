La domenica calcistica delle squadre del Meilogu

Vittorie per Bonorva e Thiesi, pareggia il Pozzomaggiore, sconfitto il Siligo

Di: Antonio Caria

Il maltempo non ha fermato le partite delle squadre del Meilogu in questa ventunesima giornata di campionato. In promozione (girone B), successo casalingo per la Polisportiva Bonorva che batte 3 a 0 il Cus Sassari grazie a una doppietta di Riccardo Sanna e alla rete di Ouro. In classifica, i biancorossi salgono a quota 28 punti.

In prima categoria (girone D) pareggio per 0 a 0 tra Molte Alma e Pozzomaggiore. Il Thiesi, grazie a Foddai, espugna il campo del Bottidda per 1 a 0. Con lo stesso punteggio, la Lanteri Sassari ha la meglio sulla Polisportiva Siligo al Binza Manna. La classifica vede i neroverdi di Giammario Rassu a 47 punti, tre in più dei rossblu di Ruiu (44). I gialloblu di Mario Fadda restano fermi a 32 punti.