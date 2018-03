Lutto nel mondo del calcio: è morto Davide Astori

Ha giocato nel Cagliari dal 2008 al 2014

Di: Redazione Sardegna Live

È morto nella camera di un albergo di Udine mentre si trovava con la squadra il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore aveva 31 anni.

A causare il decesso sarebbe stato un infarto.

Sotto choc i compagni di squadra e dirigenti della Fiorentina. Davide Astori ha giocato nel Cagliari dal 2008 al 2014.

In segno di lutto è stata rinviata a data da destinarsi tutta la giornata di campionato.

"Sono sconvolto - ha detto Giovanni Malagò, Commissario Straordinario della Lega Serie A e presidente del Coni -. È una notizia che mi ha choccato. Quando questa mattina mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l'assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole".

"Sono stato assalito da mille pensieri, riflettuto a lungo sul dramma di un ragazzo che nel pieno della sua maturità sportiva ed agonistica scompare in una stanza d'albergo a poche ore da una partita di campionato. L'improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l'accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale. Oggi è un giorno triste per il nostro mondo. Alla famiglia di Astori, ai suoi cari e alla Fiorentina rivolgo i sentimenti più vivi di condoglianze da parte di tutto lo sport italiano".