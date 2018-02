Coppa Italia Dilettanti: questo pomeriggio la sfida tra Tonara e Unipomezia

La partita è a rischio rinvio causa neve

Di: Antonio Caria

Neve permettendo, si disputerà questo pomeriggio al “Su Nuratze”, la sfida tra U.S. Tonara e Unipomezia, valevole per il primo turno della Coppa Italia Dilettanti (Fase Nazionale).

“Tutti assieme per scrivere un pezzo di Storia”. È questo lo slogan lanciato dalla società rossonera in vista di questa partita (fischio d'inizio 14.30) che viene dopo il netto successo ottenuto domenica scorsa in campionato, sempre tra le mura amiche, con il Sorso 1930. Una vittoria, firmata Cocco e Calaresu (doppietta), che dà morale in vista di questo importante appuntamento.

La squadra del presidente Vincenzo Verlezza e dell'allenatore Antonio Pastraro spera di ripetere, a livello nazionale, quanto già fatto lo scorso 31 gennaio, con la vittoria nella finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza ai danni dell’Atletico Uri.