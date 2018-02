Prima categoria girone D: Sabato 16 febbraio l’attesa sfida tra la Polisportiva e la capolista Pozzomaggiore

La partita verrà giocata alle 16.00 al Binza Manna

Di: Antonio Caria

Cresce l’attesa per la sfida tra la Polisportiva Siligo e l’Asd Pozzomaggiore, in programma sabato 16 febbraio alle 16.00, al Binza Manna. Sarà sicuramente un derby del Meilogu, valido per il campionato di prima categoria girone D, che non deluderà le attese della vigilia, visto i due organici.

La squadra di Mario Fadda è reduce dal pareggio, 1 a 1, di domenica scorsa nel recupero casalingo della diciassettesima giornata con il Mesu e Rios. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai silighesi, raggiunti a cinque minuti dalla fine da un rigore di Deiosso dopo il vantaggio iniziale, sempre dagli undici metri, realizzato da Andrea Fiori.

La capolista allenata di Andrea Ruiu viene, invece, da un turno di riposo, e si presenta alla sfida di sabato forte dei due punti di vantaggio sul Thiesi. Le due formazioni cercheranno a tutti i costi di ottenere i tre punti per tanti motivi: i rossoblu cercano la conferma al vertice della classifica e proseguire il cammino verso la promozione; per i gialloblu risalire al terzo posto in classifica e dedicare il successo a uno dei loro storici dirigenti, Gianpiero Maieli, per la nascita del figlio.