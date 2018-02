Basket in carrozzina, il GSD Porto Torres insegue il sogno di rimanere in Serie A

Possiamo aiutarli tutti grazie alla Fondazione Vodafone Italia

Di: Pietro Lavena

Era il 1996 quando, a Porto Torres, nasceva la squadra GSD (Gruppo Sportivo Disabili) con l’obiettivo di coinvolgere i portatori di disabilità nelle discipline sportive ed in particolare nel basket in carrozzina. In pochi anni la società è approdata in serie A1 ottenendo spesso ottimi risultati anche in Coppa Campioni.

Al centro del progetto del GSD, l'impiego e la valorizzazione dal punto di vista umano e sportivo di tanti giovani atleti del territorio. Questi, talvolta. grazie alle loro prestazioni in terra turritana, sono stati notati anche dalla Nazionale italiana con la quale hanno ottenuto importanti successi. E' il caso, ad esempio, di Gian Pietro Simula che con la maglia azzurra ha vinto a Sassari i Campionati Europei.

Oggi, i ragazzi della squadra, inseguono il sogno di conservare la permanenza nella massima seria nazionale. Una permanenza resa difficile specialmente dalla mancanza delle risorse economiche necessarie ad una realtà che per poter sopravvivere ha necessità di formare istruttori, iscrivere la squadra ai campionati, tesserare gli atleti, dotarsi di attrezzatura tecnica e sportiva adeguata oltre che di coprire i costi relativi alle trasferte in Italia e all'estero.

Oggi la Fondazione Vodafone Italia ha affiancato il GSD Porto Torres con un progetto al quale possono contribuire tutti. Sul sito di ongisportoltre.it è stata aperta una pagina attraverso la quale chi vorrà aiutare la squadra turritana con un contributo economico potrà farlo attraverso una semplice procedura guidata.

Il tetto massimo delle donazioni è stato fissato nella cifra di 18.000 euro, una volta raggiunti i quali la Fondazione Vodafone Italia premierà il GSD con una ulteriore cifra analoga.

"Con questa raccolta fondi – spiegano i responsabili della società sportiva – speriamo di riuscire a sostenere il nostro progetto e poter affrontare tutte le gravose spese che un campionato nazionale di serie A di basket in carrozzina comporta. La nostra posizione geografica ci penalizza molto, i trasporti sono onerosi, viaggiare in aereo e in nave è molto dispendioso. Le sedie a rotelle per praticare sport hanno dei costi elevatissimi, cosi come gli alberghi. Sostenere la nostra struttura organizzativa sta diventando sempre più difficile a causa della forte crisi che attanaglia il nostro territorio, ma noi desideriamo portare avanti il nostro progetto ed essere un punto di riferimento per tutti".

Oltre al progetto della Vodafone, i ragazzi del GSD turritano lavorano costantemente per autofinanziare le proprie attività. Per il 16 febbraio, ad esempio, hanno programmato una grande favata e ceciata per grandi e bambini a Sa Suerera di Olmedo aperta al pubblico che con una quota partecipativa potrà prendere parte al pranzo e assistere all'esibizione di Pino e gli Anticorpi.

PER SOSTENERE IL PROGETTO DI FONDAZIONE VODAFONE ITALIA CLICCA QUI: LINK

PER VISITARE LA PAGINA DI GSD PORTO TORRES E CONTATTI CLICCA QUI: LINK