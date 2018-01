Cagliari calcio: Presentato il nuovo acquisto Damir Ceter

"Sono un giocatore potente e rapido"

Di: Marco Orrù

Presentazione alla Sardegna Arena per il nuovo acquisto del Cagliari, l'attaccante classe '97 Damir Ceter.

Il lungo attaccante colombiano si presenta così: "La mia ultima partita è stata nel Luglio 2017, con l' Independiente Santa Fè. Ho accettato con entusiasmo la proposta arrivata nelle scorse settimane. Che tipo di giocatore sono? Potente, rapido. Non sono il classico 9, giocatore da area di rigore. Mi piace svariare e partire da dietro. Muriel o Falcao? Come giocatore mi sento più vicino alle caratteristiche di Muriel. L'infortunio? Sto bene, mi sono allenato con la squadra da Dicembre, tutto sta nel tornare a prendere il ritmo partita. Ho lavorato tanto per recuperare. Se ho parlato con Ibarbo? Lo conosco perché ha giocato in Nazionale. Non ho parlato con lui, so che qua ha fatto bene. Falcao? È un esempio per me, è un idolo. Prendo il meglio da lui, anche dal punto di vista personale. In passato sono stato allenato da Gregorio Perez, ex allenatore del Cagliari. Ho parlato con lui di questa città, mi ha detto che era un Isola, e che questa sarebbe stata la squadra ideale per me. So bene che qua gioco per altri obiettivi, ma per me non è un passo indietro. Mi confronterò con un campionato importante e farò di tutto per centrare la salvezza".

Il giocatore, essendo extracomunitario, ha bisogno di un visto lavorativo, rilasciato dal Governo italiano, ma ritirato dell'ambasciata italiana in Colombia. L'iter del visto è iniziato ieri, quindi il giocatore tornerà in Colombia per sbrigare queste pratiche. È una prassi per tutti quelli che vogliono ottenere il permesso di soggiorno. Una volta tornato in Italia col visto lavorativo potrà ottenere il permesso e giocare. È un iter che richiede 7-10 giorni. A Crotone dunque non ci sarà.