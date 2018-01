Cagliari-Milan 1-2, Kessie ribalta i rossoblu

Di: Marco Orrù

Il Milan passa alla Sardegna Arena, contro un Cagliari combattivo, ma troppo spuntato in attacco. Decide una doppietta di Kessie, che va a rimontare la rete iniziale di Barella. Un altro passo indietro dei rossoblu attesi ora ad un’autentica sfida salvezza a Crotone la prossima settimana.

LA CRONACA

Mister Lopez conferma la formazione della vigilia, con Pisacane che ha vinto il ballottaggio con Castan e Andreolli. Torna Sau in attacco in coppia con Pavoletti. Nel Milan Kalinic punta centrale con Suso e Calhanoglu ai lati.

Partenza a razzo del Milan che guadagna subito due calci d’angolo nei primi 2’ di gioco. All’8’ però arriva il gol del Cagliari: Ionita recupera una bella palla, allarga per Barella che rientra sul destro battendo con un tiro a giro Donnarumma, non esente da colpe. Al 15’ tiro di Faragò respinto, arriva Ionita che spara alto col destro da buona posizione. Al 18’ esce Sau per infortunio ed entra Farias. Al 23’ bel salvataggio di Pisacane su Kalinic in corner. Al 24’ grande parata di Cragno su Kessie, tiro da fuori. Al 29’ bella parata di Donnarumma su Farias, poi Pavoletti conclude alto. Al 36’ pareggio del Milan con Kessie per fallo di Ceppitelli su Kalinic. Al 42’ è ancora Kessie ad andare a rete con un tiro da posizione ravvicinata. Due disattenzioni del Cagliari pagate a caro prezzo. Il primo tempo si chiude col Milan in vantaggio per due gol a uno.

Nella ripresa, dopo 7’ grande volo di Cragno a parare un tiro da fuori di Bonaventura. Due minuti dopo Cagliari pericoloso in mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 59’ uscita disperata di Donnarumma su Pavoletti, palla su Farias che conclude a lato. La partita diventa spigolosa e per un quarto d’ora non si vede gran gioco. All’80’ espulso Rodriguez nel Milan per doppia ammonizione per un doppio fallo su Faragò. All’87’ proprio Faragò non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. All’89’ espulso Barella per doppia ammonizione. Assalto finale del Cagliari, ma risultato che non cambia più nonostante un colpo di testa a lato di Pavoletti.

LE PAGELLE

CRAGNO 6,5: vola di qua e di là per bloccare ogni iniziativa rossonera, ma non può nulla sui gol milanisti.

ROMAGNA 5,5: meno sicuro del solito

CEPPITELLI 5,5: È il migliore dei tre difensori, ma l’errore sul rigore su Kalinic è determinante.

PISACANE 5: Suso lo fa soffrire terribilmente.

FARAGÒ 6,5: poco intraprendente tre quarti di gara poi mette in difficoltà Rodriguez costringendolo all’espulsione.

IONITA 5,5: parte bene, con la giocata che avvia il gol di Barella, ma poi ben presto si perde.

62’ DEIOLA 5,5: non aggiunge nulla in più rispetto al compagno.

CIGARINI 5,5: troppo lento. Un passo indietro v

BARELLA 6: un gol, bello, e la solita partita di grinta, forza e qualità. L’espulsione finale macchia una bella prova.

PADOIN 5: così come Pisacane soffre Suso e non spinge praticamente mai.

77’ COSSU ng

SAU ng: esce per l’ennesimo infortunio muscolare. Stagione finora da dimenticare per lui

18’ FARIAS 5: inesistente, poco concreto come al solito.

PAVOLETTI 5,5: lotta e si sbatte, ma non ha mai chance e per giunta l’ammonizione rimediata gli farà saltare Crotone.

ALL.LOPEZ 5: un Cagliari bello a tratti, poco concreto e all’ennesima sconfitta casalinga contro le grandi. A Crotone domenica prossima ci si gioca una bella fetta di salvezza senza Barella e Pavoletti.