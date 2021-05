Cagliari a Milano per la trasferta. Sky: dall'hotel baci, abbracci e urla per la salvezza

I giocatori seguivano la partita fra Benevento e Crotone dalla Tv: al pareggio degli ospiti esplosione di gioia. L'esultanza di Godin, Nainggolan e Nandez sui social

Di: Giammaria Lavena

Dev'essere stato un pomeriggio piuttosto movimentato per i giocatori rossoblù in hotel a Milano. Stasera infatti il Cagliari affronterà il Milan in una sfida fondamentale ormai solo per i rossoneri, in lizza per un posto Champions, con i sardi che fino a qualche minuto fa avrebbero dovuto cercare di portare a casa almeno un punto per ottenere la salvezza matematica.

"I giocatori stavano seguendo la partita fra Benevento e Crotone alla Tv", raccontano da Sky. Dopo l'inaspettato gol nei secondi finali degli ospiti è esplosa la festa in albergo, con i ragazzi che hanno scaricato tutta la tensione accumulata in una stagione più complicata del previsto. Festeggiamenti tuttavia probabilmente contenuti, visto l'imminente impegno al San Siro.

"Avranno festeggiato con la celebre birra sarda", ironizzano negli studi Sky. Adesso mister Semplici potrebbe anche decidere di cambiare formazione in vista di stasera - fanno sapere - mettendo a riposo alcuni titolarissimi, reduci dalle fatiche delle ultime settimane.

Sono nel frattempo arrivati anche i primi commenti sui social da parte di alcuni protagonisti, come ad esempio Diego Godin: "Forza Casteddu!!!", ha commentato il difensore uruguaiano. "Daje", ha postato invece Radja Nainggolan nelle stories, con i colori rosso e blu. Gioia anche per Nandez: "Vamooos!!!", ha scritto su Instagram il centrocampista.

Foto Cagliari Calcio