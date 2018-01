Pavoletti incontra i ragazzi della Junior Tim Cup

Pomeriggio da sogno per i ragazzi del torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano

Di: Francesca Melis

Pomeriggio da favola oggi all’Oratorio San Pietro Pascasio di Quartucciu per i ragazzi della Junior Tim Cup, torneo di Calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e CSI. Il torneo coinvolge alcuni oratori delle 15 città, le cui squadre militano nella massima serie e nelle precedenti edizioni è riuscito a coinvolgere più di 50000 ragazzi. I giovani calciatori, giovedì pomeriggio, hanno incontrato il numero 30 del Cagliari: Leonardo Pavoletti. Adrenalina, entusiasmo ed emozione si sono ben amalgamati in questo pomeriggio di gennaio. I ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, hanno potuto stringere la mano al loro beniamino e scambiare con lui diverse battute. “Leo” ha interagito con loro, ridendo e prestandosi al gioco, ma soprattutto rispondendo a tutte le loro curiosità. I futuri calciatori hanno approfittato della presenza del loro idolo per chiedergli l’autografo e fare qualche selfie. Dopo la consegna della maglia con la scritta “ Uno di Noi”, simbolo dell’unione tra il calcio di vertice e quello di base a Pavoletti, lo stesso ha partecipato ad una partita di calcio nel campetto dell’oratorio.

Una disponibilità e una genuinità naturali quelle dell’attaccante rossoblù che ringrazia i tifosi per la pazienza avuta nei suoi confronti e Cagliari per la meravigliosa accoglienza che gli ha riservato: “Da piccolo giocavo sempre nei campetti delle scuole del mio quartiere insieme ai miei amici, gli oratori però sono realtà molto importanti dove si cresce e si costruiscono rapporti e amicizie che durano una vita. A questi ragazzi consiglio di mettercela sempre tutta, in ogni allenamento, giocando sempre con grande passione ed entusiasmo. Qui a Cagliari sto benissimo, è una realtà stupenda e sono felicissimo di giocare per questa maglia.”

Domenica in occasione della partita Cagliari- Milan che si giocherà alla Sardegna Arena alle 18, durante il pre partita verrà ospitato la Junior Tim Cup. Le squadre dell’Oratorio Santa Lucia e della parrocchia Beata Vergine Madre della chiesa si sfideranno in un’amichevole sullo stesso campo dei loro idoli calcistici.