Calciomercato invernale, il primo acquisto del Cagliari Leandro Castan: "Sono molto contento di essere qua"

"Nainggolan mi ha parlato molto bene di questa piazza"

Di: Marco Orrù

Conferenza stampa alla Sardegna Arena per il primo acquisto del Cagliari in questo calciomercato invernale. Ovviamente stiamo parlando di Leandro Castan, io difensore giunto in prestito dalla Roma e atterrato nella tarda serata di ieri a Cagliari.

Queste le sue parole: "Sono molto contento di essere qua. Una settimana fa il primo contatto e dopo due, tre giorni abbiamo trovato l'accordo e ora sono qua. Mi ha parlato bene di questa piazza Avelar, compagno al Torino. Si vede che questa è una società ambiziosa e che vuole credere. E anche Nainggolan mi ha parlato molto bene di questa piazza, e la sensazione che ho è quella di essere nella squadra giusta".

Sulla posizione preferita: "Sono mancino, ma gioco anche centrale. Ho una gran voglia di giocare e dimostrare che sto bene. Ho giocato già in carriera a tre dietro e non ho problemi in nessun modulo. Mi sento bene e sento che è la mia occasione questa. Pronto col Milan? Sono pronto e a disposizione. Se lui vuole può contare su di me. Mi manca il ritmo gara, ma posso già giocare".

Le sue sensazioni sul ritorno in campo dopo l'infortunio: "A Torino avevo iniziato bene poi è cambiato tutto a metà stagione anche per colpa degli infortuni. Non sono stato quindi riscattato. A Roma non ho trovato spazio pur essendo sempre a disposizione. Mi manca il ritmo. Ho giocato contro tanti giocatori del Cagliari. E già oggi mi hanno trattato benissimo. Ci sono tanti giocatori brasiliani e sono contento di giocare con loro. Domenica si torna in campo e l'obiettivo è fare più punti possibile per lasciare le retrovie della classifica".

Un passaggio sulla sua malattia che ha avuto anche Melchiorri: "L'inizio della malattia era stato pauroso. Mi era stato detto che già altri due giocatore avevano avuto questo problema tra cui Melchiorri. Ho parlato con Federico e ricordo che mi tranquillizzò tantissimo. Ho parlato poi con lui a Torino l'anno scorso. Mi spiace non averlo incontrato qua, ma faccio sempre il tifo per lui".

Sulla formula di trasferimento: "Non mi preoccupo. Io penso solo ad allenarmi. Non posso pensare a quello che succederà tra sei mesi. Nella vita può succedere di tutto e a me è successo. Farò di tutto per questa maglia e tra sei mesi vedremo. La parola per me vale più di un contratto. Io ho bisogno del Cagliari e il Cagliari ha bisogno di me, penso davvero che possiamo fare bene".