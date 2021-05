Cagliari, domani a Milano per provare a chiudere il discorso salvezza

Semplici: "Opportunità da sfruttare. Grande fiducia e serenità, sappiamo che il nostro futuro dipende dalla nostra prestazione"

Di: Giammaria Lavena

Si fa sempre più intrigato il discorso salvezza dopo la vittoria nel pomeriggio dello Spezia contro il Torino. Adesso le squadre in lizza per due posti nella prossima stagione di serie A sono rimaste soltanto tre: Cagliari, Benevento e Torino stesso, con lo Spezia matematicamente salvo.

Chance importante domani per i rossoblù, in una sfida tutt'altro che facile a Milano, contro il Milan terzo in classifica e lanciato nella volata per un posto nella prossima Champions League. "Abbiamo un'opportunità di arrivare alla conclusione e dobbiamo sfruttarla - afferma alla vigilia Leonardo Semplici -. Scenderà in campo la miglior formazione. Non penso al risultato degli altri, pensiamo solo a noi".

I rossoneri vengono da un grande momento, con 12 gol fatti e 0 subiti nelle ultime tre partite. "Dai numeri - sdrammatizza Semplici - quasi quasi bisognerebbe rimanere a casa. Ma, a parte le battute, in queste ultime partite abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. È una partita difficile con una squadra che ha qualità in tutti i reparti. Massimo rispetto, ma grande fiducia e serenità; sappiamo che il nostro futuro dipende dalla nostra prestazione, questa deve essere la nostra forza. Proviamo a chiuderla domani".

"Una partita del genere si affronta con la consapevolezza delle nostre qualità. Pronti a fare la nostra partita, certi anche del fatto che stare dietro ad aspettarli tutta la gara potrebbe non essere la soluzione giusta. Ci vorranno coraggio e personalità. Domani - conclude il tecnico - abbiamo qualcosa da perdere, ma non è partita da dentro o fuori".