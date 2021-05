Cagliari-Fiorentina 0-0, tra sardi e toscani vince la paura: salvezza rimandata

Si chiude a reti bianche alla Sardegna Arena fra Cagliari e Fiorentina, un punto che tutto sommato accontenta entrambe le squadre in attesa delle pretendenti alla lotta salvezza

Di: Marco Orrù

Partita brutta, farcita di tanti duelli fisici e giocata con tanta paura di perdere da parte di entrambe le squadre. Cagliari-Fiorentina, così, finisce 0-0, rimandando la salvezza del Cagliari, in attesa dei risultati delle altre.

LA CRONACA

Mister Semplici rispolvera la difesa a quattro con Zappa e Lykogiannis sulle fasce e Godin-Ceppitelli in mezzo; Joao Pedro che parte da sinistra e Nandez da destra, con al centro Duncan e Marin; Nainggolan a ridosso di Pavoletti davanti.

La prima occasione è al 2', cross dalla destra e colpo di testa di Pavoletti che finisce alto. Fiorentina pericolosa attorno al 12' con due cross in mezzo, ma la palla finisce ampiamente a lato. Partita farcita di duelli fisici. Poche le occasioni e tante le interruzioni con le due squadre forse timorose di scoprirsi troppo. Al 34' una bella discesa di Lykogiannis sulla sinistra, palla dentro per Joao Pedro che calcia in maniera fiacca, con la deviazione di un difensore viola in corner. Al 39' tiro da fuori di Zappa, sfera ancora una volta deviata in calcio d'angolo. Sul susseguente corner, colpo di testa di Nainggolan che finisce lontano dalla porta difesa da Dragowski. È l'ultima occasione del primo tempo che si chiude a reti bianche.

All'intervallo dentro Carboni per Zappa, Cagliari che torna alla difesa a tre. Carboni subito protagonista quando al 2' anticipa Vlahovic pronto a calciare a rete. Ripresa che sembra incanalarsi sulla stessa lunghezza d'onda del primo tempo, ovvero con molti duelli fisici e poche occasioni nitide, anche a causa dei molti errori. Al 68' Joao Pedro, pescato bene a centro area, calcia di sinistro ma un difensore viola si oppone bene. Un minuto dopo dentro Deiola al posto di Marin. Partita che si trascina stancamente verso la fine senza grosse emozioni, match assolutamente bloccato. Nel finale dentro anche Cerri per Lykogiannis per l'assalto conclusivo. Tre minuti di recupero, ma io risultato non cambia.