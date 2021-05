Cagliari calcio. Andrea Cossu festeggia oggi 41 anni

Lo scorso 20 febbraio l’ex calciatore era stato ricoverato d’urgenza dopo un brutto incidente stradale: “Siamo appesi ad un filo. La vita è preziosa, dobbiamo valorizzarla in tutto ciò che facciamo"

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Cagliari Calcio

L'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale, Andrea Cossu, attuale dirigente del Cagliari Calcio, festeggia oggi 41 anni. Un compleanno sicuramente dal sapore diverso rispetto a tutti gli altri per la bandiera dei rossoblu.

Andrea Cossu, infatti, si sta riprendono dal brutto incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso 20 febbraio, quando era stato ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu per poi essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico al polmone sinistro.

"Ho ancora tanti dolori e ne avrò per un po’. Però per quello che mi è successo, sto quasi bene – aveva raccontato Cossu a L’Unione Sarda dopo le sue dimissioni dall’ospedale, il 1° marzo -. Sì, sono consapevole di essere un miracolato. Dell'incidente ho un ricordo sfocato. Ricordo di essermi ritrovato a terra e un passante che è rimasto sempre con me, a tenermi sveglio in attesa dei soccorsi. Ricordo la voce di un amico nel momento in cui sono stato caricato in ambulanza e avevo male dappertutto, facevo una gran fatica a respirare. Poi gli esami, la terapia intensiva e tra me e me pensavo: Andrea, ora non devi mollare. La mattina dopo, al risveglio, mi dicono che sta andando bene, che non c’erano state complicazioni. Lì ho iniziato a pensare che ce l’avrei fatta, forse".

"Ho pensato anche all’eventualità di non farcela, ma poi mi sono venute in mente le mie due bambine – aveva continuato - e mi sono detto che dovevo subito reagire anche per loro. Una volta fuori pericolo, ho ricevuto un’infinità di messaggi tramite i social. I ragazzi della prima squadra e della Primavera mi hanno dedicato le loro vittorie. Gesti che mi hanno fatto profondamente commuovere".

"Ho capito che siamo appesi ad un filo. Ci concentriamo a volte su cose futili, ma la vita è preziosa e dobbiamo valorizzarla in tutto ciò che facciamo".

Buon compleanno Andrea