Italia, via al countdown verso gli Europei

Il prossimo 11 giugno Italia-Turchia darà il via a Euro 2021: ecco le prospettive del gruppo di Mancini

Di: Redazione

La prima buona notizia è arrivata lo scorso 14 maggio. “Roma è totalmente confermata come sede dell’Europeo”: questa la nota ufficiale della Uefa che ha tolto ogni dubbio in merito alla possibilità dell’Italia di giocare in casa le prime tre partite della competizione continentale dedicata alle nazionali. Il nodo da dirimere, fondamentale per poter inserire la Capitale in calendario, era la possibilità che almeno il 25% della capienza dello Stadio Olimpico fosse aperto al pubblico. Il via libera dato dal Governo italiano ha fatto sì che il Bel Paese, a distanza di ben 31 anni dai Mondiali del 1990, torni a ospitare incontri di un grande torneo.

I ragazzi guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini hanno quindi la certezza di disputare tra le mura amiche tutte le gare del Girone A: si inizia contro la Turchia (11 giugno, ore 21), per poi proseguire con Svizzera (16 giugno, ore 21) e Galles (20 giugno, ore 18). L’Europeo itinerante, organizzato per celebrare al meglio i sessant’anni dalla prima edizione, sta dunque per prendere il via dopo il doloroso rinvio dello scorso anno: la pandemia di Covid-19 ha costretto il mondo dello sport a fermarsi, facendo slittare di 365 giorni esatti una manifestazione attesissima. Per la Nazionale azzurra questo 2021 sarà, nel bene o nel male, l’anno della verità: nei prossimi mesi, infatti, capitan Chiellini e compagni potranno iniziare a raccogliere i frutti dello splendido lavoro fatto con Mancini in panchina. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha preso in mano le redini di un gruppo devastato dalla mancata qualificazione a Russia 2018, svecchiando la rosa e ponendo le basi di un gioco frizzante ed efficace che ha riavvicinato i tifosi alla maglia azzurra.

I numeri parlano chiaro: l’Italia è reduce da uno straordinario filotto di 25 partite senza sconfitte, con 20 vittorie all’attivo e l’ultima ko che risale addirittura al 10 settembre del 2018 (0-1 in Portogallo). In questo lasso di tempo Donnarumma e soci non hanno raccolto palloni dalla propria porta in 18 occasioni: il percorso netto nelle qualificazioni agli Europei, con 10 vittorie in altrettante gare del girone J, è la ciliegina sulla torta di un progetto tecnico impensabile fino a tre anni fa. Adesso, però, occorre compiere un ulteriore salto di qualità: serve inseguire un successo assente da 15 anni, che permetterebbe al c.t. Mancini di fissare il suo posto nella storia del calcio italiano. Il 2021, in tal senso, è un anno che offre ben due opportunità. Oltre a un Europeo da vivere come protagonisti assoluti, gli azzurri saranno impegnati anche nelle Final Four di Nations League: appuntamento in semifinale il prossimo 6 ottobre contro la Spagna, in un San Siro che si spera possa essere il più possibile pieno di bandiere e maglie azzurre.

Una delle tante chiavi della rinascita italiana si trova nel sapiente mix tra esperienza e gioventù che è riuscito a creare Mancini. In mezzo al campo, ad esempio, l’Italia può vantare uno dei reparti migliori a livello continentale: il trio Barella-Jorginho-Verratti costituisce un insieme quasi perfetto di fisicità, tempi di gioco e abilità a livello tecnico, senza dimenticarci di talenti dal valore assoluto come Locatelli, Pellegrini e Sensi. In difesa non c’è forse una simile abbondanza, ma il tecnico jesino può comunque contare su leader carismatici come Acerbi, Bonucci e Chiellini, a cui si affiancano Bastoni e un jolly come Toloi. Il duo Florenzi-Di Lorenzo dà garanzie a destra, mentre sull’out mancino scalpitano Spinazzola ed Emerson. In avanti manca un numero 9 di classe mondiale: Immobile e Belotti però danno molte soluzioni diverse, a seconda dell’avversario da affrontare. Sulle fasce Insigne e Chiesa partono avanti nelle gerarchie: calciatori come Berardi, Bernardeschi, El Shaarawy, Kean e Grifo permettono poi di attingere ad alternative di tutto rispetto.

Impossibile, al momento, sapere cosa ne sarà della Super Lega invece e conoscere quindi quali possano essere le conseguenze per i calciatori che fanno parte delle dodici “ribelli” che hanno osato sfidare l’Uefa. Il progetto è in stand-by: pare difficile che i tesserati possano addirittura rischiare di non giocare le prossime manifestazioni dedicate alle nazionali, Euro compreso. Da De Bruyne a Ronaldo, passando per Mbappé e Lewandowski, attendiamo al varco tutti i più grandi protagonisti che proveranno a condurre le loro nazionali verso la vittoria finale: al momento i pronostici sugli Europei 2021 disponibili su Sportytrader vedono la Francia come favorita nel bouquet delle pretendenti al titolo. Oltre ad analisi molto approfondite su tutte le contendenti, poi, è possibile consultare le previsioni dei singoli gironi e, soprattutto, quelle relative alla vittoria finale: tanti suggerimenti che consentiranno di prepararsi al meglio per un’estate di grande calcio!