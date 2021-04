Il figlio di Pirlo bersagliato sui social: "Devi morire insieme a tuo padre"

"Quotidianamente ricevo messaggi di questo genere, solo perché figlio di un allenatore. Questa è la mia 'colpa', vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste"

Di: Giammaria Lavena

Si chiama Nicolò, ha 17 anni, ed è il figlio di Andrea Pirlo, leggenda del calcio italiano ed ex calciatore, fra le altre, di Milan e Juve. L'adolescente ha raccontato di essere stato in queste settimane vittima di insulti e di minacce di morte, il motivo? L'operato del padre come allenatore della Juventus, che sta attraversando un momento delicato.

Nicolò ha deciso di pubblicare l'ultimo messaggio inviatogli da un utente sconosciuto su Instagram - "Devi morire tu e tuo padre" -, lasciandosi andare a uno sfogo pubblico dopo l'ennesima, inaccettabile, minaccia.

"Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole - ha scritto -. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato".

"Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere (vi mostro l’ultimo ricevuto poco fa), non perché io faccia qualcosa in particolare ma solo perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere".

"Questa sarebbe la mia 'colpa' e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste", conclude sconfortato.

Il mondo del calcio (e non solo) si è stretto intorno al ragazzo. Migliaia i messaggi di vicinanza e solidarietà da parte degli utenti del web e sempre più insistenti le richieste di maggiori controlli dei social, cosicché certi individui possano rispondere delle loro azioni ed essere puniti come meriterebbero.

Foto da Instagram Andrea Pirlo