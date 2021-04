Cagliari, Pereiro positivo al coronavirus

Per il trequartista è la seconda volta in questa stagione

Di: Redazione Sardegna Live, foto Cagliari Calcio

Nuova tegola sul Cagliari alla vigilia della gara con la Roma: il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro è risultato positivo al Covid. Il sudamericano, protagonista della clamorosa rimonta contro il Parma della scorsa settimana, ha contratto il coronavirus per la seconda volta nella stessa stagione. Era infatti risultato positivo lo scorso 29 novembre insieme ai compagni di squadra Godin, Simeone e Nandez.

Il giocatore, fortunatamente, sta bene ma si trova in isolamento e oggi non si è allenato con in compagni. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l'isolamento fiduciario. Il club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie.

Il Cagliari per la gara di domani, sempre a causa del Covid, dovrà rinunciare anche a Cragno: il portiere potrebbe ricevere il via libera per il ritorno in campo già dalla prossima settimana.