Udinese-Cagliari 0-1, Joao Pedro regala tre punti vitali

Un rigore di Joao Pedro a inizio ripresa ha permesso al Cagliari di sbancare la Dacia Arena di Udine e di conquistare tre punti importantissimi in vista della volata salvezza

Di: Marco Orrù - Foto Cagliari Calcio

Mister Semplici effettua tre cambi rispetto al match contro il Parma: dentro Asamoah, Ceppitelli e Deiola, fuori Rugani, Zappa e Duncan. Pavoletti con Joao Pedro davanti.

Inizia subito forte il Cagliari: al 5’ tiro cross di Deiola, tocco di Pavoletti sotto porta e palla sul palo! L’Udinese pian piano prende campo e prova a portarsi verso l’area di rigore rossoblù. Al 14’ dopo una bella azione c’è un tiro di Wallace respinto dalla difesa del Cagliari. Al 24’ bel tiro da fuori di Marin, Musso respinge, ma né Joao Pedro, né Pavoletti riescono ad approfittare della respinta. Al 26’ sinistro di Arslan, parata di Vicario.

Al 36’ azione solitaria di Nainggolan che entra in area, guadagna lo spazio per calciare ma il suo sinistro è fiacco e finisce a lato. Al 37’ il Cagliari passa in vantaggio: grande palla di Nainggolan per Joao Pedro che stoppa con difficoltà la palla, ma poi riesce a saltare il diretto avversario presentandosi davanti a Musso e battendolo con un diagonale sinistro.

L’arbitro, però, annulla al Var per un fallo di Marin a centrocampo su Forestieri, molto dubbio. La partita di incattivisce dopo l’annullamento del gol del Cagliari, col primo tempo che si chiude 0-0.

Nella ripresa il Cagliari prova a partire subito forte cercando di creare grattacapi alla difesa friulana. Al 55’ l’arbitro concede un rigore al Cagliari per fallo di braccio di Molina: batte Joao Pedro e realizza il gol del vantaggio rossoblù. Al 61’ un tiro deviato di Deiola finisce fuori di poco, dando l’illusione del gol. Al 65’ la traversa dell’Udinese con un colpo di testa di Nestorovski.

Al 71’ ancora Nestorovski si mangia letteralmente un gol davanti a Vicario mandando la palla fuori da pochi passi. Al 78’ dentro Duncan e Simeone, fuori Deiola e Joao Pedro. Cagliari tutto a protezione del vantaggio, Udinese tutta in avanti negli ultimi 10’. Dentro Zappa e fuori Marin all’87’.

Al 90’ dentro Rugani e fuori Pavoletti. Cinque minuti di recupero, ma non accade altro e il Cagliari porta a casa una vittoria fondamentale.