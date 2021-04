Cagliari, Semplici: "Serve coraggio domani a Udine"

Domani, alla Dacia Arena un'altra partita da vincere.

Di: Marco Orrù

Subito in campo il Cagliari di mister Semplici dopo la rocambolesca vittoria col Parma. Domani, alla Dacia Arena, la visita all'Udinese, un'altra partita da vincere. Queste le parole del mister rossoblù in conferenza stampa:

Sugli acciaccati: "Staranno fuori Sottil e Tramoni che non sono ancora pronti".

Sulla partita di domani: "I moduli contano il giusto, conta la mentalità che mettiamo durante la gara, è la testimonianza è l'ultima mezz'ora col Parma, visto che li il modulo non esisteva più. Vorrei dare continuità a quella voglia, a quella determinazione che servono per arrivare alla salvezza. Non abbiamo nulla da perdere in questo momento, serve tirare fuori il coraggio e la spregiudicatezza, è chiaro che se vogliamo andare ad Udine per fare una prestazione importante serve tirare fuori il coraggio ed essere più propositivi".

Su Joao Pedro e Pereiro: "Joao è un giocatore importantissimo per il Cagliari, gli manca il gol, ma stiamo cercando di lavorare per fargli trovare la rete, che è importante per lui e per la squadra. Domani vedremo come ci schiereremo in campo".

Sui possibili cambiamenti: "Delle scorie ci sono sicuramente perchè abbiamo speso tanto, abbiamo provato a far recuperare i ragazzi nel miglior modo possibile, valuterò insieme allo staff sanitario e deciderò, qualche cambio potrà esserci, anche per dare forze fresche a questa squadra".

Sugli avversari per la salvezza: "Gli avversari siamo noi stessi, facciamo la corsa su noi stessi, abbiamo la possibilità di venirne fuori, le altre andranno valutate, ma ancora oggi dipende tutto da noi".

Sulla Superlega: "Non sono d'accordo, è il mio pensiero questo. Ci saranno gli organi giusti a valutare, io sono concentrato sull'obiettivo della salvezza".

Su Nainggolan: "Spostarlo più avanti è stata una scelta tecnica per metterlo nelle condizioni migliori, anche Joao Pedro voglio che partecipi più alla manovra, per dare più qualità. Domani vedremo...".

Sulla scossa della vittoria col Parma: "Sapevo che la situazione era difficile, non ho la bacchetta magica, serve un percorso per arrivare alla salvezza, mi auguro che la vittoria col Parma, per come è venuta, ci darà lo slancio giusto per il rush finale. Certo, bisogna migliorare in alcuni aspetti perché non sempre potremo fare quattro gol per vincere...".