Cagliari-Parma, le lacrime di Kurtic. Semplici: "E' stato un mio giocatore. Giusto andare da lui"

"Ci potevo essere io dall'altra parte. In tanti ci davano per morti ma morti ancora non siamo"

Di: Redazione Sardegna Live

Lo sloveno Jasmin Kurtic in lacrime con la maglia dei ducali, confortato da Joao Pedro e mister Semplici, è l'immagine più bella della sfida fra Cagliari e Parma andata in scena ieri alla Sardegna Arena e terminata 4-3 per i padroni di casa.

L'allenatore rossoblù ha raccontato nel post partita: "Kurtic è stato un mio giocatore, l'ho visto piangere e ci potevo essere io dall'altra parte. Mi è sembrato giusto andare da lui. In tanti ci davano per morti ma morti ancora non siamo".

"La classifica non rispecchia il valore dei ragazzi - spiega Semplici -. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, con la consapevolezza di avere qualità. C'è qualità, ma non sempre abbiamo avuto continuità nella gara".