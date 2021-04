Cagliari-Parma 4-3, Cerri all’ultimo tuffo regala una vittoria incredibile

Al 94’ arriva l’incredibile gol del sorpasso di Cerri di testa. Il Cagliari vince un’incredibile partita

Di: Marco Orrù

Mister Semplici conferma la formazione scesa in campo a San Siro: Vicario in porta, Rugani-Godin-Carboni in difesa, Zappa e Nandez sulle fasce, Marin-Nainggolan-Duncan in mezzo al campo, Joao Pedro e Pavoletti davanti.

L'avvio è di marca parmigiana. Al 5' calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa a liberare e sinistro imprendibile al volo di Pezzella che si insacca in rete. Al 13' la reazione rossoblù è tutta in un tiro alto da parte di Nandez. Il primo tiro in porta è di Marin al 19' ma Sepe in tuffo respinge. Al 25' rigore per il Cagliari per un braccio di Pezzella in area: l'arbitro però va a vedere il penalty al Var e torna sui suoi passi. Al 31' raddoppio del Parma: lancio dalle retrovie, sponda di Cornelius per Kucka che insacca arrivando dalle retrovie. Al 39' il Cagliari accorcia le distanze: cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Pavoletti. Il tempo si chiude con una conclusione di Duncan di poco a lato.

All'intervallo il Parma sostituisce Kucka con Mihaila. Subito un tiro cross di Nainggolan, parato da Sepe. Al 51’ Nainggolan mette in mezzo, Joao Pedro calcia addosso ad un difensore, arriva Marin ma il suo tiro finisce fuori di pochissimo. Al 58’ dentro Lykogiannis per Zappa. Il greco batte subito una punizione che però finisce alta. Al 59’ arriva il tris del Parma con Man, un sinistro che fulmina Vicario. Al 64’ fuori Rugani e Duncan e dentro Simeone e Pereiro. Al 66’ dopo un batti e ribatti arriva Marin che dal limite sferra un destro imprendibile per Sepe. Cagliari che va all’assalto e qualche minuto dopo con Joao Pedro di testa sfiora il gol. Al 71’ Kurtic si divora il quarto gol mandando alto da pochi passi. Il Cagliari tenta il tutto per tutto anche con l’ingresso di Cerri. Cinque minuti di recupero e arriva il gol del pareggio di Pereiro con un sinistro a giro. Al 94’ arriva l’incredibile gol del sorpasso di Cerri di testa. Il Cagliari vince un’incredibile partita.