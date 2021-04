Inter-Cagliari 1-0, Darmian condanna i rossoblù

Un Cagliari troppo rinunciatario perde a San Siro contro l'Inter per 1-0 e resta al terz'ultimo posto

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Un Cagliari troppo rinunciatario perde a San Siro contro l'Inter per 1-0 e resta al terz'ultimo posto. A decidere é un gol di Darmian al 77' dopo che i rossoblù avevano difeso in maniera abbastanza ordinata fin lì, pur senza però impensierire la porta avversaria. L'assalto finale non ha prodotto il pareggio e dunque situazione di classifica che si fa sempre più drammatica.

LA CRONACA. Il Cagliari si schiera con Vicario in porta, Rugani, Godin e Carboni in difesa, Zappa e Nandez sulle fasce, Marin, Nainggolan e Duncan, Joao Pedro e Pavoletti davanti. Cagliari molto compatto fin dall'avvio, non concede spazi all'Interno. La prima occasione é un tiro da fuori di Eriksen, con Vicario prontissimo a respingere in corner. Al 17' l'Inter segna con Sanchez, ma il cileno é in fuorigioco. Al 24' destro a giro di Sensi, palla fuori di poco. Cagliari ordinato, chiude tutti gli spazi, una partita prettamente difensiva ma che nella prima parte di gara ha pagato. Al 39' la prima conclusione del Cagliari é di Nainggolan, bel tiro respinto da Handanovic. Un minuto dopo è Darmian a impegnare Vicario a terra. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inter subito in avanti, destro di Sensi, Vicario ancora attento. Inter pericolosa al 55' su corner, ma né Skriniar né Lukaku concludono verso la porta di Vicario. L'Inter spinge e al 60' ancora con Lukaku impensierisce il portiere rossoblù. Al 69' traversa di De Vrij su colpo di testa. Al 72' fuori Duncan e dentro Asamoah. Al 77' l'Inter passa in vantaggio: palla in mezzo di Hakimi e gol di Darmian sull'altro palo. Dentro anche Simeone per l'assalto finale. All'88' cross di Zappa, colpo di testa di Joao Pedro, ma la palla va fuori. Al 90' colpo di testa di Pavoletti, Handanovic para, ma l'arbitro fischia il fallo all'attaccante rossoblù. Pavoletti nel recupero esce per far spazio a Cerri, con l'ingresso anche di Pereiro per Zappa. Tre minuti di recupero ma il risultato non cambia più.