Cagliari-Verona 0-2, altra sconfitta pesantissima per i rossoblù

Il Verona passa alla Sardegna Arena e il Cagliari vede sempre più lontana la salvezza

Di: Marco Orrù

Il Verona passa alla Sardegna Arena e il Cagliari vede sempre più lontana la salvezza. A decidere il match é un gol di Barak a inizio ripresa, rete sigillata dal raddoppio di Lasagna all'ultimo minuto di recupero. Per i rossoblù tanta confusione e un palo di Simeone qualche minuto dopo il gol di Barak Terza sconfitta consecutiva, un punto nelle ultime quattro partite per il Cagliari di Semplici.

LA CRONACA

A sorpresa nel Cagliari gioca Cerri dall'inizio e non Pavoletti o Simeone. Riposa Marin dopo le fatiche con le Nazionali, dentro Zappa con Nandez che giocherà mezz'ala. Infine, Klavan al posto di Ceppitelli in difesa.

Partita subito intensa. Al 5' il Verona reclama un rigore per un fallo su Zaccagni, ma l'arbitro fa prsoeguire; nel capovolgimento di fronte fallo di Lovato e ammonizione per il difensore veronese. All'11' punizione pericolosissima battuta da Veloso, Cragno si tuffa e respinge. Al 19' tiro in diagonale di Joao Pedro, palla deviata in corner. Al 23' sinistro di Lasagna da centro area, palla alta di un soffio. Al 28' ancora Verona che schiaccia il Cagliari all'interno della propria area di rigore, senza tuttavia riuscire a calciare in porta. Al 37' palla in mezzo messa dentro da Zappa, nessuno interviene, arriva Lykogiannis che spara alto da buonissima posizione! Al 43' botta da fuori di Veloso, la difesa del Cagliari respinge. Il primo tempo si chiude 0-0.

Nella ripresa la prima mezza occasione é per il Cagliari dopo 7' palla dentro di Nandez per Joao Pedro che non arriva sulla palla di un soffio. Al 54' il Verona passa in vantaggio con un sinistro dal limite di Barak. Al 55' Joao Pedro dentro per Cerri che batte in scivolata ma Silvestri é attento. Al 61'tripla occasione per il Cagliari, ma sia Joao Pedro, sia Cerri colpiscono due difensori gialloblù e poi Zappa calcia a lato. Triplo cambio rossoblù: fuori Lykogiannis, Cerri e Klavan, dentro Asamoah, Simeone e Pereiro. Al 65' Duncan dentro per Simeone che da posizione favorevole calcia sul palo! Sul capovolgimento di fronte Lasagna tira fuori. Al 72' dentro anche Marin per Nandez. All'80' destro di poco fuori di Marin. Dentro anche Pavoletti per l'assalto finale. Cinque minuti di recupero. Al 92' Pereiro cicca la conclusione, la palla a Pavplettiche a sua volta manda altissimo. Al 94' palo di Salcedo, Verona vicino al raddoppio. Al 98', dopo che il recupero é stato allungato per l'infortunio a Ceccherini, Lasagna raddoppia e chiude la gara.