Spezia-Cagliari 2-1, pesante sconfitta al Picco

Il gol del possibile 2-2 di Joao Pedro annullato per un fuorigioco di Simeone

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde 2-1 contro lo Spezia e vede sempre più difficile la rimonta salvezza. Una partita incredibile con i rossoblù a rammaricarsi per le tante occasioni sciupate. Dopo il doppio vantaggio spezzino era arrivato prima il gol di Pereiro e poi io pareggio di Joao Pedro annullato per un fuorigioco di Simeone. Grande rammarico e ora la classifica si fa difficile.

LA CRONACA

Semplici inserisce Klavan in difesa al posto dell'acciaccato Ceppitelli, insieme a Godin e Rugani. Tornano sia Lykogiannis che Pavoletti davanti.

Subito il Cagliari in avanti: girata di Joao Pedro e pronta risposta di Zoet. All'11' ancora Joao Pedro pericoloso, con la collaborazione di Marchizza, colpo di testa sul primo palo ma Zoet é attento. Il tris di occasioni del brasiliano si completa due minuti dopo con un'altra girata col destro e palla fuori di poco. Al 17' primo tiro anche per lo Spezia con l'ex Farias ma Cragno para senza problemi. La partita si infarcisce di errori da una parte e dall'altra e le occasioni latitano nella parte centrale del primo tempo. Al 35' bella giocata tra Joao Pedro e Pavoletti, la palla finisce a Nainggolan che vede l'inserimento di Marin verso la porta spezzina, ma Erlic é bravo a chiudere la linea di passaggio e l'azione sfuma. Primo tempo di grande intensità che si chiude 0-0 dopo due minuti di recupero e dopo anche le ammonizioni di Nainggolan e Joao Pedro.

La ripresa si apre dopo 3' con un sinistro fuori di Piccoli per lo Spezia. Un minuto dopo é lo stesso attaccante ex Atalanta che di testa porta in vantaggio i suoi dopo un errore di Klavan. Cagliari in enorme difficoltà nella ripresa. Al 66' Lykogiannis su punizione, palla centrale, Zoet respinge facilmente. Al 70' dentro Pereiro e Simeone per Lykogiannis e Pavoletti, Cagliari che passa al 4-4-2. Al 72' ammonito Farias per simulazione. Al 73' clamorosa occasione per il Cagliari con Pereiro che da pochi passi calcia addosso a Zoet! Al 75' altra clamorosa occasione per il Cagliari con Simeone che, servito da Joao Pedro a centroarea, cicca la palla e manda alto da buonissima posizione. All'80' raddoppia lo Spezia: tiro sbagliato di Maggiore che prende una traiettoria beffarda ingannando Cragno. Fuori Duncan e Klavan, dentro Cerri e Tripaldelli. All'83' il Cagliari trova il gol dell'1-2 con Pereiro che corregge in rete una sponda di Rugani. All'87' altra grande occasione per il Cagliari con Nandez che si invola verso la porta di Zoet che però lo ipnotizza in uscita. Un minuto dopo l'uruguaiano segna ma é in fuorigioco. Quattro minuti di recupero. Al 94' arriva il pareggio del Cagliari con Joao Pedro, ma l'arbitro annulla per fuorigioco precedente di Simeone. La partita finisce così, con la vittoria dello Spezia.