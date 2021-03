Spezia-Cagliari, Semplici: "A La Spezia per portare a casa un risultato positivo"

Domani i rossoblù affronteranno lo Spezia nell'anticipo delle 18. Le parole alla vigilia del ct

Di: Marco Orrù



Vigilia di campionato per il Cagliari di mister Semplici che domani affronterà lo Spezia nell'anticipo di sabato alle ore 18. Queste le parole del mister rossoblù in conferenza stampa:

Sul momento della stagione: "Bisogna guardare il risultato degli altri, ma non deve incidere su di noi, perché dobbiamo fare il nostro senza pensare agli altri. Siamo carichi e pronti per fare una prestazione che ci possa permettere di portar via da Spezia un risultato positivo".

Sullo Spezia: "Che partita sarà? Abbiamo lavorato per migliorare su alcuni aspetti, specialmente nelle ripartenze, come è successo contro la Juventus, per mantenere l'equilibrio giusto. C'è grande rispetto per lo Spezia che sta facendo un ottimo campionato, a inizio stagione la davano tra le retrocesse, ma stanno dimostrando di valere la categoria, sta a noi scendere in campo con la mentalità giusta, sarà una partita equilibrata e dovremo stare molto attenti. E' una gara importantissima, uno scontro diretto, anche se non è l'ultima partita della stagione".

Sulla formazione: "Sorprese non ce ne saranno, andremo in campo sulla falsariga delle ultime partite. Rientrano Pavoletti e Lykogiannis, vediamo se dall'inizio o a partita in corso, starà a me mandare in campo la formazione migliore".

Sulla sosta: "Intanto pensiamo a domani, alla partita con lo Spezia, poi nelle successive due settimane valuteremo il lavoro da fare, non credo ci sarà un richiamo della preparazione, i ragazzi stanno bene, lavoreremo di più sull'aspetto tecnico-tattico".

Sulla partita di domani: "L'intensità è una componente importante, è chiaro che non potremo essere aggressivi per 95'. Serve grinta, determinazione e voglia di portare a casa il risultato da parte di tutti, sia degli undici titolari, sia di chi subentrerà".