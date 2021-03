Cagliari-Juventus 1-3, Cristiano Ronaldo affonda i rossoblù

Una tripletta di Ronaldo nei primi 32 minuti affonda il Cagliari. Nella ripresa il gol di Simeone

Di: Marco Orrù

Mister Semplici conferma le indiscrezioni della vigilia: Cragno in porta, Ceppitelli, Godin e Rugani in difesa, Zappa e Nandez sulle fasce, Nainggolan, Duncan e Marin in mezzo, Joao Pedro e Simeone davanti.

LA CRONACA

Al 4' bella combinazione Joao Pedro-Simeone, l'argentino non calcia ma rimette in mezzo, chiude Chiellini in corner. Al 10' passa in vantaggio la Juventus: corner di Cuadrado e colpo di testa indisturbato di Cristiano Ronaldo. Al 13' Ronaldo interviene in gioco pericoloso su Cragno, il quale ha preso un calcio in faccia: gioco fermo per quasi 4' e Cragno che, medicato, riprende il suo posto in porta. Solo ammonito il fuoriclasse ex Real Madrid, probabilmente c'erano gli estremi anche per un rosso. Al 22' Morata servito in profondità, conclusione con l'esterno destro e Cragno che para con facilità. Al 24' calcio di rigore per la Juve per fallo di Cragno in uscita su Ronaldo: batte il portoghese e segna il 2-0. Al 29' cross dalla sinistra per Joao Pedro appostato al centro, salvataggio decisivo di Chiellini. Al 32' arriva il tris di Ronaldo che fulmina Cragno con un sinistro imprendibile. Partita praticamente chiusa dopo poco più di mezz'ora. Il primo tempo finisce così.

La ripresa si apre con un sospetto calcio di rigore per il Cagliari per fallo di mano di Cuadrado, ma né l'arbitro né il Var ravvisano un'irregolarità. Al 57' tiro di Marin da fuori, Szczesny in corner devia la palla. Al 61' il Cagliari riapre la partita con Simeone che batte Szczesny con un destro imprendibile su assist di Zappa. Altre proteste rossoblù per un presunto fallo di Rabiot su Joao Pedro, ma stavolta non c'è davvero nessun contatto. Dentro Klavan e Asamoah, fuori Zappa e Ceppitelli. Per il forcing finale dentro anche Cerri, Pereiro e Deiola. All'85 tiro piazzato col sinistro di Pereiro, palla di poco a lato. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia più.