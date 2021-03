Un caso Covid in squadra, rinviata partita della Dinamo

L’ATS ha prescritto un periodo di quarantena di 10 giorni a partire da oggi

Di: Redazione Sardegna Live

“La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, a seguito del riscontro di positività nel gruppo squadra, l’ATS ha prescritto un periodo di quarantena di 10 giorni a partire da oggi: pertanto la sfida in programma domani con l’Aquila Basket Trento, è stata rinviata a data da destinarsi”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale diramata dalla società del presidente Sardara. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.