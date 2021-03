Nicolò Barella inserito da Forbes fra i "100 under 30 italiani leader del futuro"

Le promesse di oggi, le stelle di domani: il centrocampista sardo è stato inserito dal noto magazine fra i "100 under 30 italiani leader nel mondo". Con lui, nella categoria "Sport", altre quattro atlete, e divisi in altre 19 categorie talenti come Madame, Tha Supreme, Ludovica Pagani e tanti altri

Di: Giammaria Lavena

Nicolò Barella è stato inserito fra i "100 under 30 italiani leader del futuro nel mondo". La classifica è stata stilata dall'edizione italiana di Forbes, uno dei più famosi magazine al mondo in fatto di classifiche, ma anche di finanza, economia, marketing e tanto altro. Il giovane talento sardo, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, è entrato a far parte di questa speciale classifica insieme ad altre 99 giovani promesse (divise in 20 differenti categorie), ognuna distintasi nel proprio campo di competenza.

Il 24enne centrocampista, naturalmente, è stato inserito nella categoria "Sport". Insieme a lui: Marta Bassino, 25enne sciatrice, campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo 2021 e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante 2021; Kiara Fontanesi, 27enne motociclista, campionessa del mondo di motocross per sei anni di fila dal 2012 al 2018 (prima donna a vincere per 4 volte di fila); Larissa Iapichino, 18enne lunghista figlia d'arte (la madre è Fiona May), detentrice del record mondiale Under 20 indoor e campionessa europea U20; Benedetta Pilato, 16enne nuotatrice, più giovane azzurra di sempre a debuttare in un campionato mondiale e campionessa europea e mondiale nelle giovanili.

Insieme a loro tanti altri giovani selezionati fra le più svariate categorie. Fra questi stelle emergenti del panorama musicale italiano come Madame e Tha Supreme (pseudonimi di Francesca Calearo e Davide Mattei), entrambi 19enni e dell'intrattenimento come Matilda De Angelis (25enne attrice - ha affiancato Amdeus in una delle serate a Sanremo) e Ludovica Pagani (25enne influencer che conta milioni di follower sui social). Ma anche nomi - forse ai più poco noti perché appartenenti a campi più specifici e specialistici - che giocano ruoli ancora più importanti in fatto di innovazione, come ad esempio la 28enne Danila Di Stefano, fondatrice di Unobravo, piattaforma online che seleziona lo psicologo più adatto all’utente grazie a un innovativo algoritmo di matching, o il 27enne Riccardo Suardi, fondatore di Nibol, software rivolto ad aziende e professionisti, che li aiuta a trovare e gestire spazi di lavoro.

Cento nomi, presente e futuro del Paese, ognuno a modo suo influente o innovatore: giovani, carismatici, vincenti. Un altro riconoscimento indicativo di come il talentuoso atleta sardo sia riuscito a sconfinare anche oltre l'ambito sportivo, affermandosi come vero e proprio "leader del futuro".

Foto Instagram Nicolò Barella