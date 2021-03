Assessore Chessa incontra Gravina (Federcalcio): "Sport importante veicolo di promozione turistica"

"Vogliamo trasformare la Sardegna nell'isola dei grandi eventi sportivi"

Di: Giammaria Lavena

"Per la Sardegna, lo sport rappresenta un importante veicolo di promozione turistica e la Giunta Solinas sta attuando un progetto di qualità per trasformare la Sardegna nell’isola dei grandi eventi sportivi".

Queste le parole dell’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante l'incontro col presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, arrivato questa mattina a Cagliari per impegni coi dirigenti della Federazione sarda.

"Grazie allo sport - ha precisato - possiamo diffondere la nostra immagine in campo nazionale ed internazionale, portando la bellezza e l’unicità della Sardegna nelle case degli appassionati di tutto il mondo. Anche per il messaggio positivo che lo sport può lanciare in questo difficile periodo".