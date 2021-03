Sampdoria-Cagliari 2-2, Nainggolan evita una beffa incredibile

Al 95' il gol di Nainggolan raddrizza una partita che era stata ribaltata dai blucerchiati, a segno al 78' e all'80' dopo il gol nel primo tempo di Joao Pedro

Di: Marco Orrù

Il Cagliari agguanta il pareggio al 95' contro la Sampdoria al termine di una partita rocambolesca che i rossoblù avevano giocato molto bene, ma che si erano trovati sotto 2-1 quasi per caso. I due gol in due minuti attorno all'80' sapevano di beffa per i ragazzi di Semplici che alla fine però, grazie al guizzo di Nainggolan all'ultimo secondo, hanno guadagnato un punto molto importante.

LA CRONACA

Mister Semplici ripropone Pavoletti in attacco al posto di Simeone, al fianco di Joao Pedro, a ritrova Lykogiannis a sinistra, con Nandez che si sposta a destra al posto di Zappa. Rugani regolarmente titolare in difesa.

Al 5' Nainggolan dentro per Joao Pedro che conclude su Audero in uscita, ma il brasiliano era in fuorigioco. Al 9' ancora il duello Joao Pedro-Audero vinto dal portiere doriano, ma anche stavolta c'è fuorigioco. All'11', dopo tanto attaccare, il Cagliari va in vantaggio: sponda di Pavoletti per Joao Pedro, tiro col destro respinto ancora da Audero, ma il portiere sampdoriano non riesce ad evitare io successivo destro del brasiliano. Al 14, sponda di Quagliarella per Keita che anticipa Rugani, il quale lo trattiene e fa fallo da rigore. Il Var però annulla tutto per fuorigioco di Quagliarella in avvio azione. Il Cagliari tiene bene il campo, si affaccia spesso nella metà campo avversaria, ma senza impensierire la porta dei padroni di casa. Al 42' indecisione difensiva del Cagliari, ma Quagliarella sbaglia il controllo e l'azione sfuma. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio 1-0.

Subito Cagliari in attacco con Joao Pedro dopo due minuti che calcia a botta sicura davanti ad Audero, ma un difensore blucerchiato in scivolata salva tutto. Al 64' sinistro di Nainggolan, parata a terra di Audero. Al 67' Ramirez calcia indisturbato dal limite dell'area, palla alta. Al 74' colpo di testa di Thorsby ben parato da Cragno. Dentro Simeone per Joao Pedro. Al 78' la Sampdoria pareggia: tiro di destro potente di Bereszynski che fulmina il portiere rossoblù. All'80' la Sampdoria addirittura raddoppia: sinistro fulminante di Gabbiadini che sorprende Cragno! Uno-due terrificante dei liguri. Dentro Pereiro e Calabresi, fuori Marin e Rugani. All'87' Nandez arriva un filo in ritardo sul cross di Calabresi, palla sull'esterno della rete. Assalto finale del Cagliari, dentro anche Cerri, e al 95' arriva il gol del pareggio con un destro da fuori imparabile di Nainggolan! Un punto preziosissimo.

Foto da Cagliari Calcio