Sampdoria-Cagliari, Semplici: "Ora viene il difficile"

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Ecco le parole di mister Leonardo Semplici alla vigilia del match contro la Sampdoria in conferenza stampa.

Sugli indisponibili: "Sia Rugani che Simeone stanno bene e saranno convocati. Sottil invece ne avrà ancora per una decina di giorni. Tre partite in una settimana sono tante, stiamo valutando tutti i giocatori per capire di fare qualche cambio. Rientra Lykogiannis, valuteremo domani il suo possibile rientro, anche se devo dire che Zappa e Nandez hanno lavorato bene col Bologna".

Sulla Sampdoria: "E' una squadra di valore, lavora con lo stesso allenatore da un anno e mezzo, hanno una buona qualità individuale da centrocampo in avanti specialmente. Noi dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, resettare tutto, ed avere la spinta giusta dopo aver fatto questi sei punti nelle ultime due partite".

Sulla classifica: "Le ultime due vittorie ci devono dare slancio, era importante avere l'impatto giusto, ma ora viene il difficile, bisogna mettere in atto le cose che chiedo alla squadra, il gruppo deve crescere ancora perché ci sono margini di miglioramento. Ho trovato una squadra in difficoltà a livello morale, abbiamo lavorato su quello principalmente, era importante far capire loro che rappresentiamo un popolo, una regione, per tirare fuori le qualità".

Sulla difesa: "Valuterò anche questo reparto domani con lo staff medico, potrei fare qualche cambio in formazione, ma in linea di massima voglio dare continuità, ben sapendo che i cambi sono determinanti, chi entra in campo deve determinare, sto cercando di valorizzare tutta la rosa".

Su Nandez: "Ha caratteristiche che un allenatore vorrebbe sempre avere, ha grande carattere, lo sto impiegando in un ruolo dove secondo me può esprimere tutte le sue caratteristiche".

Sulla differenza giovani-esperti: "Ho cercato di mettere in campo i giocatori più esperti non a caso perché ora c'è bisogno di esperienza".

Su Simeone: "Sono soddisfatto della sua prestazione, certo a livello offensivo abbiamo fatto poco, sta a tutta la squadra aiutare i due attaccanti".