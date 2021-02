Crotone-Cagliari, Semplici: "Lavorato sull'aspetto mentale, ci faremo trovare pronti"

Prima conferenza stampa del neo tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, alla vigilia del match contro il Crotone.

Sulla settimana di lavoro: "Ho trovato una squadra moralmente giù di corda, ho fatto piu un lavoro a livello psicologico, ho giusto dato due-tre concetti, ma il tempo é poco e dunque non servono stravolgimenti. Ci sarà tempo per lavorare anche a livello tattico".

Sul doppio attaccante: "Possono giocare insieme, non c'è preclusione, bisogna valutare l'adattabilità di entrambi, ma io negli anni ho sempre giocato con le due punte, anche col trequartista".

Su Nainggolan: "Ha personalità ed è importante per la squadra. Sta prendendo condizione per giocare tutti e 90', da Crotone in poi speriamo prenda il ritmo. Giocherà in una posizione più arretrata, valuteremo quale, non voglio dare vantaggi a nessuno. Mi ha dato grande disponibilità, lui come tutto il gruppo.

Su Pavoletti: "É un giocatore importantissimo per il Cagliari, ha avuto degli infortuni importanti e ha dovuto lavorare molto. É in buona condizione ora e spero di sfruttare le sue qualità. Vediamo se dall'inizio o a partita in corso. I cinque cambi in questo senso sono importanti, per me partono tutti alla pari".

Su Joao Pedro: "Io lo vedo attaccante, so che lui ha fatto molto bene in altri ruoli, ma voglio che stia vicino alla porta e che faccia il gol, ciò che gli riesce meglio".

Sul Crotone: "È una squadra che gioca da qualche anno con lo stesso allenatore, é una buona squadra, ha un suo tipo di gioco ben definito. Ha giocatori di qualità e sarà una partita difficile. Noi dovremmo metterci voglia e determinazione, le parole non bastano più".

Su Asamoah, Duncan e Calabresi: "Sono tre giocatori che hanno giocato poco nell'ultimo periodo, ho parlato con tutti in questi giorni per capire quali potessero essere le problematiche e per mettere tutti nelle stesse condizioni. Duncan é quello più vicino alla condizione migliore. Gli altri due stiamo cercando di portarli a regime, sono giocatori comunque importanti, Asamoah lo conosciamo tutti che giocatore é. Durante la gara potrebbero essere utili".

Sul Covid: "Siamo tutti a posto, è andata bene nonostante il timore dopo la partita contro il Torino".

Sul ritorno in panchina: "È una novità anche per me, anche solo fare i tamponi, io non avevo affrontato ancora questa situazione perché manco da un anno. Mi spiace per i tifosi che mancano, ma per tutti é così. Vivo anch'io la novità, ho tanta voglia di raggiungere l'obiettivo".

Sulle tre partite ravvicinate: "Ci vorrebbe più tempo per provare tante cose, ma dobbiamo adattarci. Siamo comunque convinti, io e il mio staff, che già pochi concetti siano utili per provare a svoltare".

Sul debutto: "Non vedevo l'ora di iniziare una nuova avventura. So la responsabilità che ho, questa é una squadra che rappresenta tutta una regione. Giochiamo per noi stessi ma bisogna avere rispetto per questa maglia e per questa società".

