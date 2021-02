Cagliari, ecco il ritorno di Capozucca: “Sono qui per ripagare l’affetto di un popolo intero”

"Mi metto a disposizione del mister Semplici, anche con la mia conoscenza sull’ambiente, non ho la bacchetta magica, devo aiutare tutte le componenti affinché si possa raggiungere l’obiettivo"

Di: Marco Orrù

Insieme al nuovo tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è stato presentato in casa rossoblù anche il nuovo (vecchio) Direttore Sportivo Stefano Capozucca.

Queste le sue dichiarazioni alla stampa: "Sono felice di essere qui, non me l’aspettavo di tornare, il mio cuore è rimasto un po’ qua perché ho fatto due anni fantastici. Non ho mai avuto problemi col presidente e quando ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato un attimo, è dura, ma spero di dare una soddisfazione a tutto il popolo sardo perché se lo merita. Mi metto a disposizione del mister Semplici, anche con la mia conoscenza sull’ambiente, non ho la bacchetta magica, devo aiutare tutte le componenti affinché si possa raggiungere l’obiettivo".

"Chi me l’ha fatto fare? Troppo facile quando le cose vanno bene, io ho ricevuto tanto da questa città, in questo momento devo anche dare, altri aspetti non mi interessano, voglio restituire quanto ricevuto".

"Che ambiente ho ritrovato? Non certo allegro, tutti sanno benissimo la situazione in cui siamo. Ora c’è da affrontare un mini ciclo di tre partite fondamentali e bisogna farlo al meglio e speriamo che questa scossa che c’è stata sia utile per arrivare alla svolta, già da domenica a Crotone".