Ora è ufficiale: il Cagliari esonera Di Francesco

Ufficiale anche il ritorno di Stefano Capozucca come direttore sportivo

Di: Redazione Sardegna Live

Ora c'è anche l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge in un comunicato ufficiale – Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità”.

Ufficiale anche il ritorno di Stefano Capozucca, in veste di direttore sportivo. “Il lavoro di Pierluigi Carta proseguirà all’interno della Direzione Tecnica Sportiva: a lui il compito di dirigere il coordinamento tra Club ed Area Tecnica” fanno sapere dalla società del presidente Giulini.

Classe 1955, per Stefano Capozucca si tratta di un ritorno nell’Isola: come Direttore Sportivo del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l’anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro giornate di anticipo, e l’undicesimo posto finale.

“Il neo DS potrà mettere nuovamente a disposizione del Club tutta la sua lunga esperienza di dirigente sportivo, il carattere e il pragmatismo che da sempre lo contraddistinguono. Buon lavoro, Stefano” si legge in una nota ufficiale.