Il Cagliari vuole la salvezza: via DiFra, arriva Semplici

In arrivo anche il ds Capozucca

Di: Redazione Sardegna Live, foto Fb SPAL

Manca l'ufficialità, ma ormai è certo l'addio di Di Francesco al Cagliari. La società rossoblù ha sollevato il tecnico dall'incarico individuando in Leonardo Semplici il sostituto ideale. A nulla è valsa l'iniezione di fiducia del patron Giulini, che aveva rinnovato il contratto di DiFra sino al termine della stagione, la striscia negativa del Cagliari è proseguita pericolosamente proiettando i sardi verso il fondo della classifica. Fatale per il mister uscente la sconfitta interna di venerdì con il Torino. Un solo punto in dieci partite e appena un gol nelle ultime sei.

Semplici dovrebbe arrivare già in giornata per la firma del contratto e il primo incontro con la squadra in vista della trasferta di Crotone, altro fondamentale scontro salvezza.

In arrivo in Sardegna anche il direttore sportivo Stefano Capozucca, ma l'attuale direttore sportivo Pierluigi Carta rimarrà comunque nel club.