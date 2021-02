Cagliari-Torino 0-1, Bremer affossa Di Francesco

La cronaca

Di: Marco Orrù

Ennesima sconfitta per il Cagliari che perde anche lo scontro diretto contro il Torino in casa e ora vede sempre più vicina la retrocessione. A decidere la sfida è stato un gol di Bremer ad un quarto d'ora dalla fine.

Cagliari confusionario e inconcludente, Torino che ha sfruttato appieno una delle poche occasioni avute. Ora sono cinque i punti di distacco dal Torino quart'ultimo. La situazione si fa sempre più drammatica.

LA CRONACA

Di Francesco conferma la stessa formazione vista contro l'Atalanta, con la sola eccezione di Ceppitelli per Walukiewicz. Recupera Nainggolan che gio a dal 1' al fianco di Joao Pedro dietro Simeone.

Partita fin da subito combattuta. Cagliari subito avanti nei primi minuti con un colpo di testa finito fuori, poi una punizione di Belotti finita alta. Successivamente un altro tiro da fermo, di Ansaldi, finisce invece a lato. Al 17' stavolta la punizione è di Lykogiannis, palla sulla barriera, arriva Nandez che calcia fuori. Al 22' bella azione di Zappa che sfonda sulla destra, mette la palla in mezzo per Joao Pedro che calcia, ma un difensore granata in scivolata respinge. Partita giocata con la paura da parte di entrambe. Al 32' tiro di Simeone dal limite destro dell'area, palla deviata in corner da Bremer. Attivo Nainggolan nella parte centrale del primo tempo, con due belle palle in profondità per Simeone e un tiro al volo finito però altissimo. Al 38' ci prova Marin dopo una bella azione corale, palla però ancora una volta fuori dallo specchio. Al 39' destro forte di Mandragora per il Toro, palla sull'esterno della rete. Ancora Cagliari in avanti al 40' ma Joao Pedro stecca la conclusione da buona posizione. Al 45' Simeone di testa sul primo palo, palla fuori. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa parte col Cagliari davanti e ancora una volta con Simeone che spara ancora alto. Al 59' bel colpo di testa di Joao Pedro, Sirigu alza in corner. Al 69' si vede in avanti il Torino con Zaza, palla però che finisce lontano dalla porta. Al 73' bel contropiede portato da Joao Pedro, palla lunga per il neoentrato Cerri, ma Bremer in scivolata disperata salva tutto. Al 76' arriva il vantaggio del Torino: calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Bremer. Dentro anche Pavoletti al posto di Nainggolan e Pereiro al posto di Ceppitelli. All'84' contropiede del Toro, ma Cragno è superlativo sulla conclusione a botta sicura di Belotti. Assalto finale del Cagliari, 5' di recupero, ma non c'è più nulla da fare, il Toro vince.