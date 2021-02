Yacht Club Alghero: Pier Paolo Carta è il nuovo Presidente

Sabato scorso le elezioni nella sede del Porto, con le quali i soci hanno espresso anche il nuovo direttivo

Di: Redazione Sardegna Live

Pier Paolo Carta è il nuovo presidente dello Yacht Club Alghero. Questo ciò che hanno decretato le elezioni, svoltesi nella sede del Porto, sabato 13 febbraio. Un’ alta affluenza di soci votanti, ben l’86%, si sono recati nella sede del Porto per eleggere Presidente e nuovo Direttivo.Dunque, oltre a Pier Paolo Carta Presidente, riconferme nel Direttivo per Daniele Alicicco, Emanuele Scuncia e Roberto Trova. Nuovi eletti Antonio Macciotta, Andrea Russo e Paolo Emilio Zoagli.

“Sono onorato per essere stato eletto a dirigere questo Yacht Club, realtà straordinaria per la mia città, Alghero, ma conosciuta anche a livello regionale e nazionale. Sarò affiancato da un direttivo giovane e competente con il quale lavorerò al massimo per l’ottenimento dei migliori risultati sia in mare che sulla terra ferma”. Non nasconde la sua contentezza Pier Paolo Carta, nove anni all’interno del direttivo con un ruolo attivo di vicepresidente e con deleghe alla Marina, genitore inoltre di un ragazzo che ha fatto parte, per diversi anni, delle squadra agonistica dello stesso club.

“Cominceremo da subito a lavorare – ha proseguito il neo presidente – già venerdì ci incontreremo per la prima volta con il nuovo direttivo per la distribuzione delle deleghe. Ringraziamo il Presidente uscente Aldo Maciotta e il suo Direttivo per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato, augurandoci di seguire e migliorare la strada già intrapresa rispetto la Vela, la Pesca e la Marineria. Grande attenzione anche per la Casa dello Yacht Club Alghero con un progetto approvato per la costruzione di una nuova sede in attesa di autorizzazioni demaniali”.