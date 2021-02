Cagliari, ecco il difensore: arriva Daniele Rugani dalla Juve

Il difensore classe 1994 andrà a rinforzare il reparto difensivo del Cagliari. Torna in Italia dopo il prestito al Rennes, in Francia

Di: Giammaria Lavena

Rinforzo in difesa per il Cagliari: Daniele Rugani è un nuovo giocatore rossoblù. Il centrale classe 1994 arriva dalla Juve, dopo il prestito al Rennes nella prima parte di stagione.

Nelle ultime ore era stato accostato a Parma e Bologna, ma il Cagliari ha superato la concorrenza e si è assicurato le prestazioni del giocatore.

Rugani è atteso domani in Italia per effettuare le visite mediche. Solo due presenze in Francia per il difensore italiano.

Un ragazzo che ha bisogno di ritrovarsi: Cagliari può essere la piazza giusta. Di Francesco lo attende e punterà a rilanciarlo.

Foto da Instagram Daniele Rugani