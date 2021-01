Genoa-Cagliari, Di Francesco: "Domani non è l'ultima spiaggia"

Alla vigilia del match contro il Genoa, il tecnico del Cagliari Di Francesco ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa

Di: Marco Orrù

Sulla partita di domani: "Abbiamo potuto lavorare tutta la settimana sul sistema di gioco su cui stiamo lavorando ultimamente, con l'aggiunta dei nuovi e di quelli che stanno tornando pian piano in condizione. Abbiamo preparato al meglio la partita, il ritiro non è stato punitivo, ma un modo per stare insieme e conoscerci anche meglio, visto che con le restrizioni Covid è sempre un problema".

Sul modulo: "E' fondamentale innanzitutto aver recuperato Nandez, calcolando che Duncan veniva da un lungo periodo dove ha giocato pochissimo. 4-3-2-1 o 4-3-3 sono i due sistemi su cui stiamo lavorando. Spesso il sistema lo fanno i giocatori e le loro caratteristiche". Sul regista: "Sceglierò tra Marin e Oliva".

Sullo spirito con la quale si giocherà domani: "In questo momento siamo in difficoltà, anche con la paura addosso, affrontiamo una squadra in salute, ma con un solo punto in più di noi. Ha superato delle difficoltà, come le abbiamo avute noi. Contro il Milan certamente gli episodi non hanno girato a nostro favore, domani dobbiamo giocare con equilibrio, saper soffrire e avere un bell'approccio".

Sulla fiducia della società: "I risultati contano, ma io mi devo anche basare sulle prestazioni. Sulla fiducia dovete chiedere alla società, mancano venti partite, non è l'ultima spiaggia questa, nemmeno per me. Se sto qua è perchè ho tantissima voglia di combattere e alla lunga sono convinto che torneremo a fare i risultati".

Su Calabresi: "E' convocato, si è allenato oggi per la prima volta con noi, non so quanto è pronto, risponderò meglio la settimana prossima".

Sul mercato: "Non ho paura di rimanere con questa rosa. Ho chiesto il regista, ma ad esempio può giocarci anche Nainggolan come ha fatto col Milan, aver recuperato Nandez in mezzo è molto importante".

Sulla costruzione della squadra: "E' inutile tornare indietro, lavoriamo tutti quanti insieme, non decido io, non faccio il manager, ma l'allenatore".

Spareggio-salvezza: "Se vinciamo siamo salvi e se perdiamo siamo retrocessi? Direi di no, quindi è una partita importante, ma non decisiva. A noi servirebbe per frenare questa emorragia, ma non è decisiva. E' importantissima, questo sì".