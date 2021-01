Il Cagliari Primavera riparte. Agostini: "Finalmente, siamo pronti"

Dopo più di tre mesi riparte il campionato Primavera

Di: Marco Orrù

Dopo più di tre mesi riparte il campionato Primavera, che si era fermato agli inizi di ottobre a causa del peggioramento delle condizioni legate al coronavirus in Italia. Fin lì, il nuovo Cagliari targato Agostini, che ha raccolto la pesante eredità di Max Canzi, andato all'Olbia, non aveva fatto granché bene (1 pareggio e tre sconfitte), ma adesso è come se si ripartisse da zero.

Queste le parole in conferenza stampa dell'allenatore dei giovani rossoblù: "Sono un po' di giorni che stiamo lavorando in maniera costante, ci serve per crescere. La situazione è difficile e delicata, questo si sa, ma noi dobbiamo fare il meglio possibile per migliorare sul campo ogni giorno. Domenica sfidiamo subito l'Atalanta, una squadra forte, lo sappiamo e l'abbiamo vista anche ieri. Dobbiamo andare con la nostra mentalità e con l'abitudine di giocare in questa categoria. Serve pazienza, il nostro dovere è provarci fin da subito".

"Mercato? Non ci penso, ho altro a cui pensare, di questo se ne occupa la società, se qualcuno arriva e ci fa migliorare ben venga. Recuperiamo Boccia, anche Ciocci, è un portiere che potrà darci qualcosa in più. Manca? Sono dispiaciuto per lui perché stava dando tanto, il suo infortunio è un fatto molto triste, ci avrebbe fatto molto comodo. In attacco abbiamo diverse soluzioni e dunque ci adatteremo. Abbiamo diversi giocatori di fantasia, dobbiamo sfruttare questo. Come sono stati questi tre mesi di stop? E' stato complicato, ma loro, i ragazzi, sono stati bravissimi. Un allenatore deve cercare di stimolarli e senza le partite, senza certezze, non è stato facile. Si sono ritrovati in una situazione nuova e strana, ma sono stati disponibili e perfetti in tutto. Faccio i complimenti a loro. L'aspetto psicologico è fondamentale, i ragazzi se non li conquisti prima nella testa, difficilmente riesci a inculcare loro ciò che vuoi dare".