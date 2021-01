Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic inguaia ulteriormente Di Francesco

La cronaca

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde ancora, quinta sconfitta consecutiva, e precipita nelle zone pericolosissime della classifica. Alla Sardegna Arena la decide una doppietta di Ibrahimovic, al ritorno dal 1' dopo un mese e mezzo. Un Cagliari che comunque non ha demeritato, forse la sconfitta meno giusta di questo filotto, ma che comunque non basta. Ore calde per mister Di Francesco.

Di Francesco lancia dal 1' il neo acquisto Duncan a centrocampo, insieme a Nainggolan e Marin, con Joao Pedro e Pereiro dietro Simeone. In difesa c'è Ceppitelli e non Walukiewicz. Nel Milan c'è Ibra dal 1'.

Al 5' Lykogiannis atterra Ibrahimovic in area di rigore e l'arbitro concede il penalty: batte lo stesso svedese e segna il gol del vantaggio rossonero. Al 10' Joao Pedro ha la palla per battere Donnarumma, ma colpisce male e la palla finisce a lato. Cagliari che pare essere comunque propositivo. Al 33' Pereiro in area si libera, calcia col sinistro, ma la palla è respinta da un difensore rossonero. Al 35' colpo di testa alto di Ceppitelli, Cagliari ancora pericoloso. Al 36' palo del Milan con Calabria. Al 38 ancora Joao Pedro che 'cicca' il pallone al momento della conclusione. Il primo tempo si chiude così.

All'intervallo il Milan sostituisce Kjaer con Kalulu. Al 7' il Milan raddoppia con Ibrahimovic lanciato a rete da Calabria e tenuto in gioco da Lykogiannis; l'arbitro inizialmente annulla, ma dopo il controllo Var l'arbitro convalida la rete. Al 18' Joao Pedro mette Simeone davanti alla porta, ma l'argentino si fa ipnotizzare da Donnarumma in uscita. Un minuto dopo è Ibrahimovic davanti a Cragno a farsi fermare dal portiere rossoblù in uscita. Al 75' Milan in dieci per l'espulsione di Saelemakers. All'81' Sottil reclama un rigore per un fallo di Diaz, ma l'arbitro non lo concede. Subito dopo colpo di testa di Cerri che Donnarumma smanaccia in corner. All'84' è Ceppitelli a sfiorare la rete di testa.

Assalto finale del Cagliari con quattro punte, ma il risultato non cambia.