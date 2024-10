Sanremo Giovani: Carlo Conti svela i nomi, c’è anche Angie

Tra gli artisti scelti per partecipare alle Audizioni anche la cantautrice e tiktoker originaria di Uta, Angelica Paola Ibba

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Carlo Conti

“Commissione di Sanremo Giovani al lavoro!”, così ha scritto Carlo Conti nei propri profili social annunciando i nomi degli artisti che partecipare a Sanremo Giovani.

Tra loro c’è anche la cantautrice e tiktoker originaria di Uta, Angelica Paola Ibba, in arte Angie.

Lo scorso gennaio, Sardegna Live ha raggiunto l’artista per un’intervista, in occasione del suo quarto singolo, “Frasi mai dette”, distribuito da ADA Music Italy e che ha spopolato sul web, per cui era felicissima ed entusiasta.

La giovanissima artista, ora 23enne, ha iniziato iniziato già da piccola, quando a 9 anni ha fatto parte del cast della 4° edizione di ‘Ti lascio una canzone’, a 13 scrisse il suo primo singolo ed entrò nell’accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez.

Nel 2018 ha partecipato a ‘The Voice Of Italy’, arrivando fino ai Knock-Out, nel frattempo si è diplomata in canto moderno all’accademia e ha iniziato a essere sempre più attiva e seguita su Tik Tok e Instagram.