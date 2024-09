Paola Turci e Gino Castaldo rievocano il tempo dei giganti

A monte Sirai un viaggio straordinario tra note, parole ed emozioni

Di: Enrico Bessolo

Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci.

E che impronte han lasciato i cantautori protagonisti del rinascimento musicale italiano dagli anni 60 in poi!

Lo spettacolo "Il tempo dei giganti" conclude la sedicesima edizione del festival "Notti a Sirai" (che ha già visto protagonisti Ghemon e Sunshine -trio pianoforte, flauto e fisarmonica), organizzato col supporto -tra gli altri- della Fondazione di Sardegna, dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, del Comune di Carbonia e della Regione Autonoma della Sardegna.

Ispirato al libro "Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani" (scritto dallo stesso Castaldo), "Il tempo dei giganti" omaggia la grande musica italiana del triennio d’oro 1979-1981.Gino Castaldo e Paola Turci, sulle orme dei cantautori protagonisti del rinascimento della canzone d’autore, regalano un viaggio straordinario tra note e parole entrate nel cuore e nell’immaginario collettivo italiano.

Un tempo definibile miracoloso poiché la qualità della musica diventava la qualità del gusto popolare: tutti cantavano (e cantano ancora!) le canzoni cantautorali, portatrici di immagini straordinarie dipinte con parole ordinarie.

Un tempo in cui "le bionde trecce, gli occhi azzurri" e tre semplici accordi di chitarra -la maggiore, mi maggiore e re maggiore- erano sufficienti per vivere indimenticabili emozioni, attorno ad un falò in spiaggia o con l'amore... di una vita o solo di una volta, sentito e vissuto -tuttavia- più intensamente di quanto buona parte della attuale giovane generazione possa fare, smartphone (sempre) alla mano.

"Non è uno spettacolo nostalgico", specifica Paola Turci, "È come se mi sedessi un pochino dietro questi giganti... e mi sento protetta. Sono su una nave sicura, la nave di questi artisti di qualità".

Qualità (di musica e contenuti) che non sarà irripetibile, ma dalla quale -ad ora- siamo abbasta lontani.

Tutti a bordo, la macchina del tempo è pronta a partire! Ai comandi, Gino -con la sua affascinante narrazione - e Paola - con le profonde interpretazioni-.

Tappe previste del viaggio Lucio Dalla, Franco Battiato, Francesco Guccini, Francesco de Gregori, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Pino Daniele e Vasco Rossi.