Fedez lascia la Sardegna, ma con una multa: "Piccolo ricordo di questa vacanza"

Fedez porta a casa anche un piccolo ricordino non proprio positivo: una multa

Di: Redazione Sardegna Live

"Ciao Sardegna, grazie per averci regalato giorni indimenticabili. Lasciamo un pezzo di cuore in questa splendida terra": così Fedez saluta l'Isola, dopo una vacanza trascorsa fra feste, musica ma anche insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici.

Sole, tintarella, barche, bagni nel mare e in piscina, il divertimento non è certo mancato durante il soggiorno del rapper in Costa Smeralda, ma il cantante porta a casa anche un piccolo ricordino non proprio positivo: una multa.

Fedez sul suo profilo Instagram ha raccontato infatti di aver ricevuto una contravvenzione stradale di 60 euro per aver parcheggiato, male, un quadriciclo a motore preso a noleggio. "Sono indignato", ha scherzato, perché "questo parcheggio è perfetto". Parcheggio fatto però dal papà Franco, chiarisce la madre Tatiana.

Foto: profilo Instagram Fedez