Separazione Morata-Campello, “Lei non voleva tornare in Italia”

Il calciatore del Milan: “Sono devastato, Alice sarà sempre la donna più importante della mia vita”

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Alvaro Morata

“Alice voleva restare in Spagna e non affrontare un altro trasloco”. Sono le parole di Alvaro Morata che, in un’intervista rilasciata al giornalista Javier de Hoyos per la televisione spagnola De Corazon, ha parlato della sua separazione dalla moglie, l’influencer italiana Alice Campello.

A una settimana dall’annuncio sui social, da parte di entrambi, sulla fine della relazione, il calciatore del Milan si è detto “devastato” per la “dolorosa decisione” che sta affrontando la (ex) coppia che appariva perfetta fino a qualche mese fa, quando sul web fioccavano le foto di famiglia con i loro 4 figli, per il cui benessere "il rapporto resterà ottimo", nonostante le incomprensioni.

Alice rimarrà per Alvaro “la donna più importante della sua vita”, “Garantisco che non le sono mai stato infedele – ha detto l’attaccante – ma non ci sarà alcun ripensamento”.