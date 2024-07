Dolce&Gabbana sceglie la Sardegna: “Un'Isola che intreccia storia, cultura e natura”

Domenico Dolce e Stefano Gabbana presentano le loro ultime creazioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Ecco dove seguire le sfilate

Di: Redazione Sardegna Live

“La Sardegna, un'oasi di bellezza. Un'Isola che intreccia storia, cultura e una natura che sorprende e seduce, come una poesia infinita e accattivante. Qui, tra splendide spiagge e maestose rovine che riecheggiano storie d'altri tempi, Domenico Dolce e Stefano Gabbana presentano le loro ultime creazioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Questi capolavori di bellezza e autenticità sono realizzati con l'arte e il folklore locali, creando un arazzo di tradizioni e sogni in cui ogni gesto antico racconta storie di amore e magia”. Così sul proprio sito Dolce e Gabbana presenta la nuova tappa del Grand Tour d’Italia, che dal 2012 ha toccato alcune delle località più rappresentative della penisola, in un appassionante viaggio alla scoperta della bellezza italiana.

Quest’anno è stata scelta la Sardegna come location per le sfilate e gli eventi di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria.

Dal 30 giugno al 4 luglio, il territorio cagliaritano è la speciale cornice all'interno della quale verranno presentate le nuove creazioni di alta moda, alta sartoria e alta gioielleria, con un'ode al "fatto a mano", alla cultura e al folclore di questa terra affascinante, che si materializzerà in abiti e gioielli unici attraverso la creatività e la visione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Ieri, lunedì 1°luglio, al Forte Village Resort a Pula, è stata svelata l'Alta Gioielleria, una collezione di preziosi da capogiro ispirati alla tradizione della filigrana sarda: “Ispirati alla tradizione sarda, questi tesori sono il simbolo tangibile di un’abilità artigianale che continua a splendere attraverso i secoli, testimoni straordinari della maestria dei loro artigiani”, si legge sul sito dei due stilisti. Ospite speciale della serata di ieri la cantante Christina Aguilera.

Questa sera, 2 luglio, alle ore 20, al Teatro romano di Nora e nella Piazza del Foro, si terrà la sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda 2024, anche questa un elogio all'eleganza e all'artigianalità dell'Isola e delle sue tradizioni. In diretta streaming sui canali ufficiali di Dolce & Gabbana. L'Alta Sartoria è attesa invece per domani, mercoledì 3 luglio, con una sfilata al Forte Village Resort Gabbana, sempre dalle ore 20 e in diretta streaming sui canali ufficiali di Dolce & Gabbana.