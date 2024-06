La Nasa dedica un asteroide ad Annalisa: “Laurea in Fisica, ma lascia il segno nella musica”

La cantante savonese sta vivendo in questo momento un periodo di grande successo e popolarità

Di: Redazione Sardegna Live

“È laureata in Fisica, ma ha lasciato il segno nel settore musicale”. Così si legge nella scheda dell’asteroide 20014, che la Nasa ha dedicato ad Annalisa, pubblicata sul sito dell’agenzia americana, dove è possibile conoscere ulteriori dettagli tecnici e la posizione del corpo celeste.

L’asteroide dedicato alla cantante savonese è stato scoperto nel 1991 da Henry E. Holt.

Un grande onore per una delle principali star della musica italiana che in questo periodo sta vivendo un momento di grande popolarità e di successo in Spagna grazie al singolo “Cuando cuando cuando”.

Ha conseguito la laurea triennale in Fisica presso l'Università degli Studi di Torino nel 2009.