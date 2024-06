Addio ad Alessandra Valeri Manera, autrice delle canzoni di Cristina D’Avena

La responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset si è spenta a 67 anni lo scorso 20 giugno

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Il suo nome è noto al grande pubblico soprattutto per essere quello dell’autrice dei testi delle canzoni più famose di Cristina D’Avena, quelle dei cartoni più amati da chi ha vissuto l’infanzia tra gli anni 80, quando ha cominciato a collaborare con la cantante bolognese, e gli anni 90. “Occhi di gatto” e “L’incantevole Creamy” sono solo alcune sigle scritte da lei.

Ma Alessandra Valeria Manera era anche la responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset, curando gli storici “Bim Bum Bam” e “Ciao Ciao” e ha scritto alcune canzoni per lo “Zecchino d’oro”.

Nata a Milano nel 1956, si è spenta lo scorso 20 giugno a 67 anni a Genova. Una donna che ha, inconsapevolmente o no, segnato in positivo l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni, attraverso bellissime canzoni impossibili da dimenticare e che rimandano a tempi ch purtroppo non torneranno più, e ricordi indelebili nella mente e soprattutto nel cuore. Grazie di tutto, Alessandra!