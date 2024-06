La cantante Alanis Morissette compie 50 anni

Alanis Morissette compie 50 anni . La cantante, che nella sua carriera ha pubblicato dieci album in studio, venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e conquistato sette Grammy Award su quattordici candidature, è nata a Ottawa (Canada) il 1° giugno 1974.

Alanis aveva esordito in televisione quando era ancora una bambina e nel 1987 aveva pubblicato il suo primo 45 giri auto-prodotto "Fate Stay With Me".

Nel 1995 l'artista sbarca sulla scena internazionale con l'album "Jagged Little Pill" poi i live e la partecipazione, col brano "You learn", al Festivalbar .

Tra i suoi brani più conosciuti ricordiamo "Ironic", "Thank you", "Guardian" ed "Everything", nel cui video musicale Morissette cammina sull'iconica US Route 66.